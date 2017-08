После победы над «Бертон Альбион» со счетом 4:1 главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий зашел в комнату, где его ждал Найджел Клаф, тренер проигравшей команды. Послематчевая встреча тренеров — давняя традиция английского футбола, но в последние годы иностранцев во главе местных команд стало так много, что многие из них забывают об этом ритуале или просто пренебрегают им. Вряд ли Клаф ждал чего-то особенного от общения с российским коллегой, который провел в Англии всего несколько месяцев, но Слуцкий с ходу стал рассказывать, что очень много знает и о легендарном отце Найджела (Брайан Клаф — один из лучших тренеров в истории английского футбола, который дважды выигрывал чемпионат Англии и Кубок европейских чемпионов), и о нем самом.

«Помню, как ваша команда спаслась в прошлом сезоне от вылета в третий дивизион, — говорил Слуцкий, широко улыбаясь. — Все решило всего одно очко, вы молодцы, что выстояли». Эта ремарка, кажется, удивила Клафа-младшего еще больше: приключения его собственного клуба, второстепенной английской команды, ему пересказывал человек, который за последние пять лет трижды стал чемпионом России с московским ЦСКА, регулярно выступал в Лиге чемпионов и руководил сборной РФ на чемпионате Европы 2016 года. Вряд ли кто-то ожидал увидеть тренера такого уровня в чемпионшипе — втором английском дивизионе.

A post shared by Hull City (@hullcity) on Jun 14, 2017 at 8:44am PDT

Слуцкий — первый в истории российский тренер, возглавивший английский клуб. Даже футболистов из России в Англии было совсем немного. В 1990-х, когда советские игроки разъехались из страны, Дмитрий Харин стоял в воротах «Челси», а Андрей Канчельскис дважды становился чемпионом Англии в «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона и был вынужден покинуть команду из-за конкуренции с будущей суперзвездой Дэвидом Бэкхемом.

В 2000-х к тому обстоятельству, что в России вообще не очень много футболистов с талантом, заметным из Англии, добавились новые проблемы: выросшие зарплаты игроков в российском чемпионате и сложности с получением рабочей визы в Англии. Чтобы перейти в английский клуб, футболист из-за пределов Евросоюза должен был провести не менее 75% матчей за национальную сборную в течение последних двух лет, поэтому оформить разрешение для молодого таланта было довольно сложно. А когда игрок закреплялся в сборной, у него уже, как правило, имелся солидный контракт с одним из российских клубов, и предложения из Англии не казались такими уж заманчивыми.

Ситуация изменилась после 2008 года, когда сборная Россия вышла в полуфинал чемпионата Европы, а «Зенит» выиграл Кубок УЕФА — тогда сразу четыре российских игрока уехали в Англию за большие деньги и на хорошие зарплаты. Чуть позже туда отправился и Павел Погребняк, последний на сегодняшний день российский легионер в Англии. Впрочем, ни один из них не смог по-настоящему закрепиться в своей команде. Несмотря на отдельные успехи — Андрей Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю» в одной игре, а Юрий Жирков стал чемпионом Англии, проведя около трети матчей в сезоне, — футболисты из России испытывали проблемы с языком, адаптацией и дисциплиной. Рано или поздно все они вернулись на родину, но и там не смогли вернуться на прежний уровень, сформировав в английском футболе устойчивый стереотип: заключение контракта с российским игроком — это финансовый и репутационный риск.

Представить себе появление российского тренера в английском чемпионате было еще сложнее — из советских и российских представителей этой профессии международная репутация сложилась разве что у киевлянина Валерия Лобановского (и это было несколько десятков лет назад), а шансов на успешную адаптацию у людей из предыдущего поколения даже меньше, чем у тех, кто вырос в 1990-х. Несколько человек из первой волны постсоветских легионеров пытались тренировать в Европе — Дмитрий Черышев четыре года работал с детской командой мадридского «Реала», Станислав Черчесов выигрывал чемпионат Польши с «Легией», Валерий Карпин мучился с «Мальоркой» во втором испанском дивизионе, — но все они без сомнений бросали зарубежную карьеру ради предложений из России.

И тут появился Слуцкий.

Ставленник Абрамовича

«Конкретное желание уехать в Англию сформировалось у Слуцкого в октябре 2016 года, — рассказывает телевизионный комментатор и друг тренера Дмитрий Федоров. — Вопреки предположениям, неудачное выступление со сборной на Евро-2016 (Россия заняла последнее место в своей группе — прим. „Медузы“) на это не повлияло, и если Слуцкий вдруг остался бы в сборной, то все равно отправился бы в Англию позже. Это было его мечтой». По словам Федорова, у Слуцкого не было никаких претензий к московскому ЦСКА, с которым он за семь лет выиграл семь трофеев и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, но у клуба не было финансовых возможностей для дальнейшего прогресса. Сам Слуцкий в разговоре с «Медузой» подтверждает только то, что поездка в Англию была «его личным решением»: «Его разделяют даже не все члены моей семьи, что уж говорить про более широкую аудиторию».

Об отставке тренера из ЦСКА объявили в декабре 2016-го, и почти сразу он уехал в Лондон — жить и искать работу. Он поселился в гостинице Millenium Hotel, располагающейся на территории стадиона «Челси». Тренер не скрывал, что осваиваться в Англии ему помогает владелец клуба Роман Абрамович — в интервью английскому каналу Sky Sports Слуцкий назвал миллиардера своим другом и «лучшим агентом в мире». Благодаря Абрамовичу Слуцкий регулярно посещал матчи премьер-лиги и чемпионшипа, а сам усиленно учил английский язык и старался привыкнуть к жизни за границей — смотрел «Би-Би-Си», ходил на мюзиклы, ездил на экскурсии. «В Россию приезжали очень сильные тренеры-иностранцы, но все они чувствовали себя в нашей стране как гости, — объяснял Слуцкий изданию The Independent. — Я же уверен, что должен как можно лучше изучить язык и культуру страны, где собираюсь работать».

Федоров считает, что у Абрамовича есть три причины поддерживать Слуцкого. Во-первых, они друзья: Абрамович и раньше мог в любое время позвонить тренеру, чтобы узнать его мнение по поводу какого-нибудь игрока, а Слуцкий советовался с ним о том, как принимать решения в разных жизненных ситуациях. Во-вторых, по словам Федорова, это еще и бизнес-решение: «Абрамовичу как бизнесмену нужны вызовы, и Слуцкий — его новый футбольный вызов в России. Чем лучше знаешь и больше доверяешь человеку, тем выше вероятность возвращения инвестиций». Имеется еще и третий, сугубо футбольный момент: в системе «Челси» есть немало молодых талантливых игроков, пока не готовых играть в первой команде, и каждый сезон лондонский клуб раздает в аренду от 30 до 40 человек. Знакомство со Слуцким дает возможность отправить футболиста к проверенному тренеру, у которого тот наверняка добьется прогресса.

Леонид Слуцкий (крайний слева) и Роман Абрамович смотрят матч «Челси» и «Манчестер Сити» на стадионе «Челси», 26 апреля 2017 года Steve Bardens / Getty Images

Сначала из-за явной ассоциации с Абрамовичем в Англии к Слуцкому относились с некоторым подозрением: почти все футбольные проекты российского бизнесмена подразумевали быстрое достижение результата за счет масштабных трат — и его обвиняли в том, что он убивает конкуренцию. После прихода Абрамовича «Челси» выиграл пять чемпионатов Англии и четыре Кубка страны, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы, превзойдя по количеству трофеев за этот период любой другой английский клуб. Абрамович оплачивал контракт главного тренера сборной России Гуса Хиддинка, под руководством которого команда показала лучший результат в истории, выйдя в полуфинал Евро-2008. Кроме того, поддержка Абрамовича помогла России получить право на проведение чемпионата мира 2018 года — к этому решению ФИФА у английских футбольных чиновников и журналистов до сих пор немало вопросов. «Большинство англичан не очень хорошо представляют себе, кто такой Слуцкий и где он тренировал раньше, — объясняет журналист The Independent Мигель Дилейни. — У них вполне может создаться впечатление, что он получил работу не благодаря своим заслугам, а за счет связей с Абрамовичем».

Впрочем, это впечатление начало рассеиваться еще до того, как Слуцкий нашел работу. Сначала тренер дал несколько интервью английской прессе, в которых шутил, откровенничал и признавался в любви к английскому футболу. «Иностранные тренеры в Англии почти никогда себя так не ведут, — уверяет английский комментатор российского футбола на телеканале ESPN Джон Брэдли, который следит за карьерой Слуцкого уже почти десять лет. — Обычно им мешает языковой барьер или боязнь неправильно себя поставить в первые же дни работы. Поэтому юмор и открытость Слуцкого — однозначный плюс, такое могут себе позволить разве что британские тренеры со стажем и Моуринью». Особенно сильное впечатление на английских журналистов произвела широко известная в России история о том, как в юности Слуцкий полез на дерево спасать соседскую кошку, но упал и получил травму колена, из-за которой был вынужден закончить карьеру игрока — и стать тренером.

Сам Слуцкий, впрочем, категорически отрицает, что сознательно хотел понравиться британцам. «Какой я есть, так я себя и веду, — резко говорит он „Медузе“. — Я же не могу сдерживать свои эмоции. Если бы это было продумано, если бы я так играл, то мог бы сразу проситься во МХАТ или к Табакову на главные роли».

Кроме прочего, убедительности Слуцкому придал действительно неплохой — как минимум очень образный — английский язык: невзирая на давно победивший в английском футболе мультикультурализм, многие болельщики и журналисты очень болезненно воспринимают иностранных тренеров, которые с трудом могут связать два слова или общаются через переводчика. К концу весны 2017 года Слуцкий прошел несколько собеседований в разных клубах, а в июне был назначен главным тренером «Халл Сити» — команды, которая только что вылетела из премьер-лиги и готовилась начать новый сезон в чемпионшипе.

После этой новости претензии к протекционизму со стороны Абрамовича отпали окончательно: русскому тренеру досталась одна из самых непростых работ в английском футболе.

Здесь рыбы нет

Город Кингстон-апон-Халл на восточном побережье Великобритании находится в стороне от главных английских транспортных путей. В первой половине XX века от статуса безнадежного захолустья его спасал крупный порт, который обеспечивал работой моряков и рыбаков, однако во время Второй мировой войны город сильно пострадал от авиаударов (сильнее Халла бомбили только Лондон), а затем пришла в упадок рыболовная промышленность — и население за 70 лет сократилось на четверть.

Вид на Кингстон-апон-Халл и стадион «Халл Сити» Commission Air / Alamy / Vida Press

Так Халл обзавелся откровенно дурной репутацией: местных жителей считали суеверными недотепами (например, они избегали зеленого цвета, который предположительно приносит неудачу рыбакам) и не стеснялись в открытую смеяться над ними даже на телевидении. В середине 1990-х в автомобильном шоу Top Gear вышел сюжет, в котором Квентин Уилсон, самый первый напарник Джереми Кларксона, с откровенными проклятиями перегоняет старую экспортную «Ладу» в Халл, где машины скупает русская мафия и перепродает их в Санкт-Петербурге в три раза дороже. Главная шутка звучала так: «Iʼve been to Hull and back» («Я побывал в Халле и выжил», здесь обыгрывается созвучие слов Hull и hell — ад).

В вышедшей в 2001 году в Великобритании книге «Crap Towns: The 50 Worst Places to Live in the UK» («Отстойные города: 50 худших мест для жизни в Великобритании») Халл занял первое место.

Четыре года назад городу наконец повезло: его выбрали культурной столицей Великобритании-2017. Этот статус присуждается не за былые заслуги, а как раз для того, чтобы перезапустить в нем культурную жизнь — скажем, похожая программа европейского масштаба сильно помогла Ливерпулю в 2008-м. В старом порту Халла построили торговый центр с ресторанами, исторический центр города почти целиком превратили в пешеходную зону, а гигантский океанариум стал одним из самых популярных в стране. У города появились мобильное приложение и логотип (между прочим, зеленого цвета). Халл по-настоящему преобразился: если зимой 2014-го в городе отчетливо были видны следы постиндустриальной разрухи, то летом 2017-го все уже было иначе: в арт-галерее шла выставка Люсьена Фрейда, на главной площади два дня подряд играла важная панк-группа The Stranglers, а по улицам ходили толпы китайцев — главный признак успешности туристической индустрии.

Впрочем, местный футбол существует параллельно всем этим преобразованиям. Местные регбийные клубы всегда были популярнее «Халл Сити», а до 2008 года Халл оставался крупнейшим городом в Англии, чей клуб ни разу не играл в высшем английском дивизионе. Тут также не случилось великих тренеров и великих игроков, поэтому главная ассоциация рядового английского болельщика с «Халлом» — забавный факт из паб-викторины: Hull City — единственный из 92 профессиональных футбольных клубов Англии, в названии которого нельзя закрасить изнутри ни одну букву.

Относительно успешная эпоха в истории «Халл Сити» началась девять лет назад. Благодаря поддержке местного бизнесмена Ассема Аллама команда впервые за 104-летнюю историю вышла в премьер-лигу, провела там два сезона, потом провалилась обратно, а потом опять вернулась в высший дивизион. Не избалованные победами болельщики «Халла» уже сочли это большим успехом, но их отношения с владельцем клуба резко испортились, когда тот решил воспользоваться глобальным интересом к английской премьер-лиге и переименовать «Халл Сити» в «Халл Тайгерс» («тигры» — давнее прозвище команды, играющей в черно-желтой полосатой форме). Прежнее название ему казалось скучным, а новое — подходящим для глобального маркетингового прорыва. Болельщики начали сопротивляться попранию традиций, владелец стоял на своем, вспыхнул конфликт — и со спортивными успехами тоже начались проблемы. Когда футбольная ассоциация Англии запретила Алламу переименовывать клуб, он попытался его продать, но не нашел покупателей — при этом рассорился бизнесмен к тому времени не только с фанатами, но и с главным тренером команды.

Владелец «Халл Сити» Ассем Аллам смотрит матч команды с «Челси», 22 марта 2015 года Sipa USA / Vida Press

Перспектива работы с Алламом не слишком смущала Слуцкого — хотя бы потому, что в России владельцы и президенты вмешиваются в работу тренера куда чаще и жестче: например, из уже несуществующего ФК «Москва» Слуцкого уволили сразу после того, как он показал лучший результат в истории в клуба. Помимо него на эту должность претендовали еще пять человек, но выбор сделали в пользу российского тренера в первую очередь из-за его резюме и хорошего знания английского футбола — и он сразу же согласился. «Я в целом понимаю, в чем разногласия болельщиков с владельцами, — сказал Слуцкий „Медузе“. — С огромным уважением отношусь и к болельщикам, и к владельцам, но не вмешиваюсь в эту ситуацию. Я тут не действующее лицо. Стараюсь быть эффективным на своем фронте работы».

Эффективным Слуцкому пришлось быть уже в первую неделю после выхода на новую должность, когда команду покинули четыре ведущих игрока. Тренер должен был убедить тех, кто остался, что «супермаркет закрывается», больше продавать никого не будут, а новые футболисты позволят команде вернуться в премьер-лигу уже в этом сезоне. «У меня было ощущение, что мы двигаемся вперед, но все время опаздываем на пару шагов, — признается Слуцкий. — Я еще ни разу не был в такой сложной ситуации как тренер, поэтому моя главная цель на ближайшее время — сформировать команду».

Комментатор Брэдли уверен, что именно в такой сложной ситуации пригодятся сильные профессиональные качества Слуцкого. «Он располагал довольно ограниченными ресурсами в ЦСКА и тем не менее сумел трижды обогнать в чемпионате России „Зенит“, который не считал денег и покупал игроков за 40 миллионов евро, — объясняет англичанин. — Болельщики „Халла“ сейчас вряд ли ждут чего-то хорошего от своей команды и особенно от владельца, поэтому будут рады стабильности в любом ее проявлении. А Слуцкий — синоним стабильности».

«Катюша» для англичан

Сезон для Леонида Слуцкого начался с матча против «Астон Виллы», одного из главных фаворитов на выход в премьер-лигу. Перед началом сезона букмекеры ставили «Халл Сити» на девятое место, то есть исключали из числа претендентов на повышение в классе (чтобы стать таковым, нужно занять как минимум шестое) — однако клуб сумел сыграть против «Астон Виллы» вничью, а в первом домашнем матче сезона разгромил «Бертон Альбион» — 4:1.

Болельщики «Халла» начали матч с традиционного скандирования «Аллам, убирайся!» в адрес владельца клуба, но как только команда Слуцкого забила второй гол, трибуны переключились на тренера и запели «У нас есть Леонид Слуцкий» на мотив «Glad All Over», популярной английской фанатской песни. Слуцкий сумел расслышать в песне свою фамилию, помахал сектору за воротами, а потом признался на пресс-конференции: «Самое приятное в сегодняшней победе — песня болельщиков». Тренер не впервые уделяет внимание многочисленным ритуалам, которые окружают английский футбол — так, во время первой встречи с командой он по заведенной традиции встал на стул и громко спел «Катюшу». Чуть позже в интервью «Матч ТВ» Слуцкий заявил, что если команда будет играть так, как он поет, «Халл Сити» точно выйдет в премьер-лигу.

Болельщики «Халл Сити» распевают имя Леонида Слуцкого на матче против «Бертона», 12 августа 2017 года LesBelcherHCAFC

По ходу первого домашнего матча Слуцкий оставлял впечатление человека, который полностью контролирует ситуацию — и на поле, и вокруг него. Он нашел возможность выпустить на поле игрока, который в клубе всего два дня, подробно объяснял логику своих решений журналистам, а затем поинтересовался у корреспондента «Медузы» результатом московского дерби ЦСКА — «Спартак» (2:1) и бурно порадовался победе своей бывшей команды. «Мне сейчас особо не нужно время на что-то, кроме футбола, — говорит Слуцкий. — Например, в Халле я пока не был нигде. Моя жизнь еще не настолько организована, чтобы думать о досуге, и я ограничиваюсь прогулками на велосипеде».

На вопросы о сложностях первой работы за границей Слуцкий отвечает подробно, но все время подчеркивает, что это мелочи: «В любом клубе, включая ЦСКА, есть люди, которые помогают иностранцам адаптироваться. Здесь таких людей нет. Я лично искал себе квартиру на сайте, прозванивал варианты. Здесь мне дали служебную машину, на этом все. Дальше — сам». Он также утверждает, что может донести до человека на английском любую мысль, но не всегда понимает собеседника с первого раза — особенно когда приходиться адаптироваться к новому акценту. Есть у Слуцкого и традиционная для любого иностранца в Англии жалоба — на еду: «В Халле в пять часов вечера работает только один ресторан».

Реальные сложности у Слуцкого начались сразу после победы над «Бертоном»: его команда проиграла два следующих матча, потеряла из-за травм трех ведущих игроков и была вынуждена отпустить еще одного в клуб премьер-лиги. До 1 сентября, когда закончится период трансферов, Слуцкому нужны еще как минимум четыре футболиста, но успех переговоров будет зависеть в первую очередь от владельцев команды. «В чемпионшипе часто возникают такие ситуации. Иногда клуб идет на дно из-за бестолкового менеджмента и сложной финансовой ситуации, и тренер просто не в силах на это повлиять, — объясняет Дилейни из The Independent. — Задача Слуцкого — продержаться в такой ситуации как можно дольше, заработать себе репутацию в английском футболе, чтобы потом в случае чего получить еще один шанс. В чемпионшипе тебя заметят только в том случае, если ты постоянно бьешься с проблемами — и побеждаешь».

Впрочем, Слуцкого уже замечают. Болельщики «Халла» придумали своему тренеру прозвище Leo the Tiger — настолько удачное, что оно вряд ли от него отклеится, пока он работает с командой. Онлайн-комментатор его первого матча в Англии на сайте The Guardian на 60-й минуте переключился на русский язык с помощью Google Translate и отметил преображение команды во втором тайме. Фанаты других клубов приходят в восторг от того, как Слуцкий методично вытаптывает газон на бровке поля во время матча — эта привычка пришла на смену постоянному раскачиванию взад-вперед на скамейке, которым тренер был славен в России. А букмекеры продолжают считать его одним из претендентов на работу в «Челси» (ставка 16 к 1, наравне с Гусом Хиддинком и Йоахимом Лёвом), если вдруг у Романа Абрамовича испортятся отношения с нынешним тренером Антонио Конте — тот уже проиграл первый матч в сезоне и выразил недовольство трансферной политикой клуба.

В России за Слуцким тоже следят: телеканал «Футбол», который входит в кабельные и спутниковые сети, купил права, которые позволят ему показывать большинство гостевых матчей «Халла» и голы из всех матчей. В комментариях на официальном ютьюб-канале «Халла» большинство комментариев — от русскоязычных пользователей. «Интерес к Слуцкому в Англии огромный, в том числе у людей, не интересующихся футболом», — утверждает Дмитрий Федоров. И приводит пример: когда на гастролях в Лондоне был московский театр «Современник», его худрук Галина Волчек пригласила тренера за кулисы и пожелала удачи. «[Карьера Слуцкого] — это ведь литературная история. История преодоления».