Шпиц загипнотизировал участников передачи, идущей по «России 1». Они взглянули на собаку и упали

В соцсетях набирает популярность фрагмент передачи «Удивительные люди», которая выходит на федеральном телеканале «Россия 1». В видео немецкий шпиц по кличке Принцесса якобы гипнотизирует участников шоу. 15 человек сидят на коленях и внимательно смотрят на собаку. От одного взгляда на шпица гости передачи начинают по очереди падать на разложенные перед ними подушки.

На самом деле это кадры из прошлогоднего выпуска «Удивительных людей». Но многие узнали о нем только сейчас — после того, как администраторы соцсетей канала «Россия 1» выложили анонс нового сезона с фрагментом старой передачи.

В полной версии видео все еще интереснее! К примеру, участников заставляют поверить, что подушки — это ведра и их, вообще-то, нужно носить на голове. Или убеждают, что цифры семь не существует, а потом просят сосчитать пальцы.

— [Считает] 9, 10, 11…

— А сколько [пальцев] у вас было раньше?

— 10.

WeiT Media

Хозяйку шпица зовут Кристина Леннон, она профессиональный гипнотизер из Великобритании. Леннон вводит людей в транс, заставляя сфокусироваться на глазах Принцессы. До «Удивительных людей» шпица и его хозяйку показывали по китайскому и британскому телевидению.

петро вич