шапито
Это собака-надзиратель: она следит за тем, чтобы ее хозяйка делала уроки — и не отвлекалась на телефон
Meduza
Китаец, живущий в городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, научил собаку присматривать за его дочерью.
Во время выполнения домашнего задания девочка-подросток постоянно отвлекалась на телефон — потому отец и приставил к ней надсмотрщика. В ролике собака, стоя на задних лапах и положив передние на стол, следит за тем, чтобы девочка не доставала телефон.
Животное появилось в семье китайцев в 2016 году. Хозяин называет собаку очень послушной; она выполняет любые его команды.
В середине ролика у собаки-надзирателя появляется напарница. Животные вместе продолжают наблюдать за школьницей.