В США выбрали самую уродливую собаку. Хозяйка назвала ее в честь актрисы Жа Жа Габор

Английского бульдога по кличке Жа Жа признали самой уродливой собакой на конкурсе, который прошел в Сан-Франциско. Решение о победителе приняла специальная коллегия судей. Хозяйка собаки — американка Меган Брэйнард — получит 1500 долларов.

Брэйнард рассказала газете The New York Times, что собаку назвали в честь американской актрисы венгерского происхождения Жа Жа Габор. Согласно биографии бульдога на сайте конкурса, собаке девять лет, пять из них она провела в питомнике в Миссури. У Жа Жа отвисший язык и выступающие зубы. «Она уродлива настолько, что красива», — считает ее хозяйка.

Splash / Vida Press

Специально для конкурса бульдогу сделали розовый маникюр. Меган Брэйнард считает, что Жа Жа сумела склонить судей на свою сторону в конкурсе по поеданию корма — она все время чихала и пускала слюни.

Жа Жа превзошла 13 других участников конкурса, среди которых были, например, собака Мандарина, сбросившая вес, из-за чего ее кожа сильно обвисла, и победительница шести конкурсов уродливых собак, обладающая разноцветными глазами.

Конкурс, в котором победила Жа Жа, проводили в 30-й раз. Чтобы привлечь побольше зрителей, организаторы перенесли его с пятницы на субботу.