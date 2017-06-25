Мастифа Марту признали самой уродливой собакой. Вообще-то она милаха с трудной судьбой

Трехлетний мастиф по кличке Марта победил на конкурсе самых уродливых собак, который ежегодно проводится в США. Марта родом из калифорнийского города Себастополь, она долгое время страдала от боли и практически не видела.

Splash / Vida Press

Бывший хозяин пытался избавиться от Марты, выставив ее на продажу на сайте с объявлениями. Ее заметили сотрудники местного приюта и взяли себе. Мастиф перенесла несколько операций, ее избавили от постоянной боли, к собаке вернулось зрение. Собаку забрала из приюта жительница Калифорнии Джессика Буркарт, которая считает своего питомца «очаровательным».

Марта громко храпит по ночам, поэтому ей запрещают спать в спальне хозяйки. В анкете собаки на сайте конкурса говорится, что она опрокидывает любую емкость с водой, которую видит, и облизывает всех гостей. Марта присутствовала на церемонии объявления обладателя титула самой уродливой собаки года и заснула на сцене, когда ее назвали победителем.