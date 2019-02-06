В январе разработчики из Литвы выпустили приложение GetPet для Android, с помощью которого можно знакомиться с собаками из приютов. Как и в Tinder, у животных есть свои профили с фотографиями и описаниями.

Все описания — от первого лица. В них указываются пол, возраст и другие детали (например, проводились ли кастрация или стерилизация).

Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

На главном экране пользователям показывают профили питомцев (их тут больше сотни!). «Крестик» — переход к следующей собаке, «сердечко» — животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте. Там с собакой можно пообщаться и решить, хотите ли вы забрать ее к себе. При этом в течение первых двух недель наставники из GetPet будут помогать советами по уходу за питомцем.

Один из разработчиков GetPet Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Пока приложение работает только в Литве, все описания там тоже на литовском. В будущем создатели GetPet планируют добавить в приложение кошек и других животных.