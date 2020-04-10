Спортивный комментатор «Би-би-си» совсем заскучал без работы. Теперь он комментирует жизнь своих собак

Из-за пандемии по всему миру отменили спортивные мероприятия, а в Великобритании еще и объявили карантин для всех жителей. Поэтому британский спортивный комментатор «Би-би-си» Эндрю Коттер от скуки проводит соревнования у себя дома. В роли спортсменов — азартные лабрадоры Олив и Мэйбл.

Коттер снимает своих собак на видео и комментирует все как на самом настоящем матче. Хотя на самом деле Олив и Мэйбл всего лишь лениво сражаются за резиновую косточку! В этом соревновании победила более терпеливая и хитрая Мэйбл. Собака выждала и завладела добычей в самый последний момент.

А вот в соревновании по опустошению мисок первое место заняла Олив. Правда, зрители отметили, что матч провели с нарушениями. Мэйбл получила доступ к своей миске позже соперницы и из-за нерасторопности хозяина потеряла время и шанс на победу. Фанаты требуют реванш!

Видео с соревнованиями лабрадоров набирают миллионы просмотров. Вероятно, по той же причине, по которой весь мир следит за белорусским футболом — смотреть ведь больше нечего!

Бонус

Послушайте храп Олив прямо сейчас.