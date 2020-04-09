Чемпионат Белоруссии по футболу остается единственным в Европе турниром, который не отменили из-за пандемии коронавируса. Из-за этого белорусский чемпионат смотрят во всем мире — за последний месяц права на его трансляции купили 11 стран. Белорусские клубы получили миллионы новых болельщиков — вот только попасть на матчи любимых команд из-за закрытых границ они не могут. Но в брестском «Динамо», кажется, нашли выход.

Перед матчем полуфинала кубка Белоруссии с солигорским «Шахтером» клуб запустил в продажу виртуальные билеты. Каждому покупателю клуб обещал доставить в любую точку мира бумажный билет и предматчевый журнал, а также отправить на электронную почту фото и видео с матча. В анонсе «Динамо» гарантировало болельщикам виртуальное присутствие на стадионе, но не раскрывало, каким образом это произойдет.

Meduza

Все выяснилось непосредственно перед стартом матча: сотрудники стадиона «Динамо» рассадили по трибунам манекены, а на них приклеили фотографии покупателей виртуальных билетов. Манекены одели в футболки ведущих клубов мира.

При поддержке 30 виртуальных фанатов и 813 реальных зрителей «Динамо» одержало победу со счетом 2:0. Клуб уже заявил, что будет продавать виртуальные билеты и на следующий матч, а часть средств направит на борьбу с коронавирусом в Белоруссии.