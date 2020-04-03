«Поле чудес» из телевикторины превратилось в фильм ужасов. Теперь там вместо зрителей желтые шары с нарисованными улыбками

Зрителей, которые обычно участвуют в съемках «Поля чудес», заменили на желтые надувные шары с нарисованными рожицами. А ведущий шоу Леонид Якубович пожаловался, что «вообще-то должен дома сидеть». На это обратил внимание редактор TJournal Евгений Кузьмин.

По его словам, в зале, несмотря на отсутствие аудитории, все равно раздавались аплодисменты и крики «Бери приз». Кузьмин отметил, что во время интервью первого победителя на экране показали каких-то людей в защитных масках, которые подходили к барабану. Он предположил, что эти люди забирали еду.

Возможно, следующий выпуск «Поля чудес» будет выглядеть вот так: