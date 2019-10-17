Команда волонтеров «Два пса», пристраивающая бездомных животных, запустила телеграм-бота «Зверобот». Это интерактивный каталог животных, которых можно взять домой (насовсем или на время) или поддержать деньгами — например, оплатить лечение. Создатели утверждают, что «Зверобот», возможно, первый подобный проект, созданный для телеграма.

Каталог разбит на несколько категорий. В меню можно выбрать вид животного (пока доступны только собаки и кошки) и тип оказываемой помощи. Если нажать на пункт «Ищу друга» и выбрать категорию «Собаки», бот выведет на экран фотографию и описание животного, а также ссылку на более подробный текст.

Пес Рони «Два пса»

Допустим, вот «огненный мальчик» по кличке Рони — он ищет семью. Из-за окраса его называют золотым Рони. Говорят, ничего не грызет, голос подает редко, иногда просит внимания, но в целом не навязывается.

Между животными можно переключаться с помощью кнопок «Вперед» и «Назад». В описании указана порода, проводилась ли кастрация и чипирование, делались ли прививки. Там же перечислены местоположение, контакты кураторов и возможность пристройства в другие регионы (не все животные нормально перенесут дорогу, да и не все кураторы на это согласятся). Соответственно, все то же самое можно найти в категории «Кошки».

Как сообщила «Медузе» основательница команды «Два пса» по имени Александра, за первые несколько дней после запуска «Зверобот» привлек более 500 пользователей. За это время одному из животных нашли постоянного финансового куратора, который выделяет всю необходимую сумму. По словам Александры, сейчас пользователи чаще помогают деньгами, чем забирают домой собак и кошек. «Наверное, это проще», — предполагает она.

А вот это кот по имени Лайт. Его можно найти в разделе финансовой помощи животным (ему требуется лечение) Рыба Капля

В «Звероботе» присутствуют в основном животные из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но создатели хотят подключить кураторов из других городов. При достаточном успехе проекта в «Зверобот» добавят фильтр по городам, дополнительные категории животных и список других команд, которые занимаются определенными породами животных. Авторы бота не исключают, что когда-нибудь на основе «Зверобота» выпустят полноценное мобильное приложение — все зависит от того, насколько востребованным окажется проект.

Максим Иванов