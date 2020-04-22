Всегда приятно посмотреть на усатых лошадей. А когда так мало хороших новостей, тем более! 🐎

Mark J. Barrett / Alamy / Vida Press

Мы тут выяснили, что у лошадей растут усы! Например, у фризских лошадей и цыганских упряжных. Не то чтобы это кто-то скрывал, но факт все равно довольно поразительный.

У некоторых лошадей усы вполне ухоженные, как после похода в барбершоп. У других растут небольшие щеточки. А у третьих усы злодейские, с завитками. В общем, ни слова более — просто насладитесь видом усатых лошадей. Тем более на них всегда приятно посмотреть.