Дочь чемпиона «Формулы 1» Михаэля Шумахера, 22-летняя Джина Мария Шумахер, посвятила своему отцу выступление на соревнованиях по верховой езде в Италии. Спортсменка надела красные комбинезон и шлем как у отца, который выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 годы. Лошадь тоже «стилизовали» под болид «Феррари» — на нее надели красную попону с логотипами компании и прикрепили к крупу декоративное антикрыло с надписью «лошадиная сила».

Во время заезда спортсменка и ее помощники изображали остановки на пит-стопе — все как в «Формуле 1» (да, лошадь «заправляли» бензином!). А закончилось все традиционным для гонщиков душем из шампанского.

Видео с выступлением Джины Шумахер можно посмотреть ниже.

La Repubblica