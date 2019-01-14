Автогонщик Мик Шумахер, сын Михаэля Шумахера, подпишет контракт с «Феррари». По данным Motorsport, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

В рамках контракта 19-летний Мик Шумахер станет членом молодежной гоночной академии «Феррари», а также примет участие в тестовых сессиях за рулем болида «Формулы 1» по ходу сезона 2019 года.

Михаэль Шумахер выступал за «Феррари» с 1997 по 2006 годы. Вместе с командой он выиграл пять титулов чемпиона мира подряд (в 2000-2004 годах). В общей сложности Шумахер одержал за рулем «Феррари» 72 из 91 своих побед в Гран-при.