Лошадь узнала Лиама Нисона на съемках «Баллады о Бастере Краггсе». Рассел Кроу говорит, что с ним такое тоже бывало!

Лиам Нисон в фильме «Царство небесное» ddp images / Vida Press

Одна из лошадей, снявшихся в фильме братьев Коэнов «Баллада о Бастере Краггсе», узнала на съемочной площадке актера Лиама Нисона. Об этом актер рассказал изданию Page Six.

«Вы не поверите. Этот конь узнал меня. Он вспомнил меня по другому вестерну, где мы снимались некоторое время назад. <…> Когда мы работали вместе, я о нем заботился, давал лакомства, яблоки. <…> Увидев меня, он радостно заржал и стал бить копытами», — заявил актер.

На рассказ Нисона отреагировал австралийский актер Рассел Кроу — по его словам, у него дважды завязывалась подобная дружба с лошадьми на съемках.

«Это чистая правда. Был такой конь Джордж, верхом на котором я произносил речь в лесу в „Гладиаторе“. Спустя годы он оказался на съемках „Робин Гуда“, и мы каждый день болтали. То же самое с белой лошадью Расти из „Робин Гуда“ — мы снова болтали на съемках „Отверженных“. Друзья на всю жизнь», — написал Кроу в твиттере.

Лиам Нисон известен своим неравнодушным отношением к лошадям. В 2014 году он участвовал в кампании за сохранение в Центральном парке Нью-Йорка повозок с лошадьми, которые мэр Билл де Блазио собирался заменить на электрические. Актер тогда написал в The New York Times колонку про то, что с детства ухаживал за лошадьми на ферме своей тети в Северной Ирландии, и что «лошади, как и люди, становятся счастливее и здоровее, когда работают».