Сотрудники МЧС не сумели спасти учебный манекен. Его утащила напуганная лошадь 🐎 

Радиоведущий Женни Шаден опубликовал в твиттере видео с сотрудниками МЧС России. В ролике спасатели грузят на лошадь носилки с тренировочным манекеном. Их попытки оборачиваются катастрофой: напуганная лошадь убегает вместе с носилками, начинает брыкаться и в конце концов скидывает с себя «раненого» (от скачек у манекена отваливается голова).

На самом деле ролик не новый: на ютьюб его полную версию выложили еще в августе 2018 года. На видео — сотрудники арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». На конной выставке «Иппосфера» в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС попытались продемонстрировать работу поисково-спасательной группы в труднодоступных местах.

«Стрессовая ситуация для лошади. Как хорошо, что у нас все-таки не настоящие проблемы», — прокомментировала ведущая «Иппосферы» в полной версии видео.

Галина Службина