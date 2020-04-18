Еще в начале марта все писали об итальянцах, которые, оказавшись в самоизоляции, нашли себе развлечение: они выходят на балконы и поют. Причем исполняют самые разные мелодии — от гимна Италии до серенад и оперных арий.

Вот как это происходит «Народ никогда не сдастся!» Итальянцы выходят на балконы и затягивают песни — ведь они сидят в карантине

В России такая традиция пока не прижилась. Но группа Cream Soda все равно выпустила соответствующий клип на свою песню «Плачу на техно». В видео жильцы спальных районов устраивают вечеринку на своих балконах.

Cream Soda & Хлеб — Плачу на техно (премьера клипа) Чикен Карри

Правда, и без профессиональных музыкантов уже появляются первые примеры для подражания. В московском спальном районе Бутово жители вместе послушали «Руки вверх»:

А еще «Рюмку водки на столе» Григория Лепса, «30 лет» панк-группы «Сектор газа» и «Батарейку» от «Жуков»:

Жители Бутово собираются повторять такие дискотеки. «Самоизолируемся как можем», — пишут они в соцсетях.