В Италии на карантине выходят на балконы и поют серенады. А в московском Бутово — все вместе слушают Лепса, «Руки вверх» и «Сектор Газа»
Еще в начале марта все писали об итальянцах, которые, оказавшись в самоизоляции, нашли себе развлечение: они выходят на балконы и поют. Причем исполняют самые разные мелодии — от гимна Италии до серенад и оперных арий.
В России такая традиция пока не прижилась. Но группа Cream Soda все равно выпустила соответствующий клип на свою песню «Плачу на техно». В видео жильцы спальных районов устраивают вечеринку на своих балконах.
Правда, и без профессиональных музыкантов уже появляются первые примеры для подражания. В московском спальном районе Бутово жители вместе послушали «Руки вверх»:
А еще «Рюмку водки на столе» Григория Лепса, «30 лет» панк-группы «Сектор газа» и «Батарейку» от «Жуков»:
Жители Бутово собираются повторять такие дискотеки. «Самоизолируемся как можем», — пишут они в соцсетях.