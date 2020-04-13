Александр Кержаков на карантине стал косплеером. Теперь он воссоздает обложки The Beatles и Queen

Футболист Александр Кержаков во время карантина занялся косплеем. Вместе с семьей бывший нападающий петербургского «Зенита» в домашних условиях воссоздает обложки известных альбомов. Вот что из этого получается — можно сразу сравнить с оригиналом.

Oasis — «Definitely Maybe»

Queen — «Queen II»

The Beatles — «Abbey Road»

А еще Кержаков много времени проводит с животными — кошками Бантиком и Мусей, а также псом Флинтом.