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Александр Кержаков на карантине стал косплеером. Теперь он воссоздает обложки The Beatles и Queen
Источник: Meduza
Футболист Александр Кержаков во время карантина занялся косплеем. Вместе с семьей бывший нападающий петербургского «Зенита» в домашних условиях воссоздает обложки известных альбомов. Вот что из этого получается — можно сразу сравнить с оригиналом.
Oasis — «Definitely Maybe»
Queen — «Queen II»
The Beatles — «Abbey Road»
А еще Кержаков много времени проводит с животными — кошками Бантиком и Мусей, а также псом Флинтом.