Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил президент клуба Сергей Фурсенко. Он пообещал устроить Кержакову достойные проводы, но не уточнил, когда они могут состояться.

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что Кержаков назначен на должность координатора команд клубной академии. Он будет следить за успехами футболистов по цепочке от академии через молодежную команду и дубль до главной команды.