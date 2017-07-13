Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил президент клуба Сергей Фурсенко. Он пообещал устроить Кержакову достойные проводы, но не уточнил, когда они могут состояться.
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что Кержаков назначен на должность координатора команд клубной академии. Он будет следить за успехами футболистов по цепочке от академии через молодежную команду и дубль до главной команды.
«Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет», — сказал Фурсенко.
Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России по футболу. Он забил за национальную команду 30 голов. Он также является рекордсменом по числу голов за «Зенит» (161 гол) и занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата России (139 голов).
Кержаков учился в детско-юношеской школе «Зенита», а в 2001 году начал выступать за главную команду. В 2006–2008 годах он играл за испанскую «Севилью», а затем перешел в московское «Динамо». В 2010 году Кержаков вернулся в петербургский клуб.
В составе «Зенита» Кержаков трижды выигрывал чемпионат России, а вместе с «Севильей» выиграл кубок УЕФА.