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Группа Cream Soda устроила карантинную вечеринку. Все танцуют на балконах под «Плачу на техно»
Источник: Meduza
В июле 2019 года электронная группа Cream Soda выпустила клип на песню «Никаких больше вечеринок». К апрелю 2020-го вечеринки действительно закончились — остались только созвоны с коллегами и друзьями в Zoom. И тут у Cream Soda вышел клип «Плачу на техно» — это ремикс на одноименную песню группы «Хлеб».
В видео жильцы спальных районов устраивают вечеринку в соответствии со всеми правилами самоизоляции, то есть пляшут под техно на своих балконах. В клипе помимо Cream Soda и комика Александра Гудкова снялись Дмитрий Красилов, тот самый танцор из Little Big, а также участники шоу «Танцы» на ТНТ: Александр Перцев, Никита Орлов и Ульяна Пылаева.
Если вы забыли, раньше вечеринки выглядели вот так.
Ну или вот так!