Группа Cream Soda устроила карантинную вечеринку. Все танцуют на балконах под «Плачу на техно»

В июле 2019 года электронная группа Cream Soda выпустила клип на песню «Никаких больше вечеринок». К апрелю 2020-го вечеринки действительно закончились — остались только созвоны с коллегами и друзьями в Zoom. И тут у Cream Soda вышел клип «Плачу на техно» — это ремикс на одноименную песню группы «Хлеб».

В видео жильцы спальных районов устраивают вечеринку в соответствии со всеми правилами самоизоляции, то есть пляшут под техно на своих балконах. В клипе помимо Cream Soda и комика Александра Гудкова снялись Дмитрий Красилов, тот самый танцор из Little Big, а также участники шоу «Танцы» на ТНТ: Александр Перцев, Никита Орлов и Ульяна Пылаева.

Чикен Карри

Если вы забыли, раньше вечеринки выглядели вот так.

ХЛЕБ — Плачу на техно (official music video) ХЛЕБ

Ну или вот так!

Чикен Карри