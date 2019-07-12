шапито
Александр Баширов бегает в килте, а Александр Гудков и Никита Кукушкин танцуют в сарае. Это новый клип группы Cream Soda
Источник: Meduza
У электронной группы Cream Soda вышел клип на песню «Никаких больше вечеринок». Вот три причины немедленно его посмотреть:
- Вечеринки там все-таки есть!
- В клипе герои комика Александра Гудкова и актеров Никиты Кукушкина и Павла Ващилина самозабвенно пляшут в старом сарае (а своим семьям врут, что уехали на рыбалку).
- Александр Баширов тоже появляется в видео. У него лучшая роль: он бегает по лесу в лихом килте. Ничем хорошим это не заканчивается — его утаскивает русалка.
- Бонус: во время съемок чудаковатый повар кормил участников клипа творожными конвертиками.