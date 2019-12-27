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Снегурочка Александра Бортич против злобного Деда Мороза: это новый клип Cream Soda
Источник: Meduza
Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Комета». В нем главная героиня проходит кастинг на роль Снегурочки и выясняет, что Дед Мороз совсем не такой добрый и безобидный, как его описывают в сказках. В итоге она разрабатывает план, как с ним расквитаться.
Новый клип Cream Soda снимала команда Александра Гудкова. Роль Снегурочки в «Комете» исполнила Александра Бортич. Кроме нее, в клипе сыграли Семен Фурман, Александр Горчилин и Александр Гудков (попробуйте их узнать!)