Снегурочка Александра Бортич против злобного Деда Мороза: это новый клип Cream Soda

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Комета». В нем главная героиня проходит кастинг на роль Снегурочки и выясняет, что Дед Мороз совсем не такой добрый и безобидный, как его описывают в сказках. В итоге она разрабатывает план, как с ним расквитаться.

Cream Soda — Комета (премьера клипа) Чикен Карри

Новый клип Cream Soda снимала команда Александра Гудкова. Роль Снегурочки в «Комете» исполнила Александра Бортич. Кроме нее, в клипе сыграли Семен Фурман, Александр Горчилин и Александр Гудков (попробуйте их узнать!)

Посмотрите «Комету» прямо сейчас. А потом посмотрите это Александр Баширов бегает в килте, а Александр Гудков и Никита Кукушкин танцуют в сарае. Это новый клип группы Cream Soda