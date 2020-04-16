Как красиво закончить прогноз погоды? Конечно, сыграть соло на барабанах!

Ведущий прогноза погоды на «Би-би-си» Оуайн Уин Эванс, как и многие его коллеги, во время пандемии коронавируса работает из дома. Один из последних выпусков он завершил музыкальным номером. Со словами «Берегите себя, и до скорой встречи» ведущий бросился в дом, сел за ударную установку и сыграл кавер на музыкальную тему BBC News.

Музыкальная тема BBC News, по выражению британского комика Билла Бейли, звучит как «апокалиптичный рейв». В последнее время ее можно услышать в том числе и в тиктоке. По мнению британских журналистов, эта музыка помогает настроиться на новости о пандемии.