Гомер летит сквозь пончики в VR: Симпсоны как могут развлекаются на карантине

Как проводит карантин семейство Симпсонов из одноименного мультсериала: собирается у места силы — дивана — и отправляется в путешествие по виртуальному Спрингфилду. Гомер летает сквозь гигантские пончики, Барт вместо школьной доски пишет на снегу в горах, Мардж занимается серфингом, Лиза плавает с китами, а Мэгги катается на трехколесном велосипеде по опустевшему городу. Все это показывают в фирменной заставке с диваном, которая предваряет каждую серию «Симпсонов». Эпизод с этой заставкой (18 серия 31 сезона) выйдет 19 апреля.

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