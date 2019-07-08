Внимание! Ролик — грустный. Но красивый. Если вас это не устраивает, посмотрите на попугая, который думает, что он собака.

Аниматор из Москвы Lazy Square выпустил мрачную версию заставки «Симпсонов» — о типичных буднях российской семьи. Получилось очень депрессивно: сын отбирает у другого подростка скейтборд, отец ворует вещи с работы, мать ругается с кассиром в магазине «Шестерочка», а дочери угрожают полицейские. Заканчивается все разлитым борщом и рукоприкладством.

Lazy Square

У Lazy Square есть и другие ролики. Например, о жидком терминаторе, превратившемся в ложку-убийцу.

Lazy Square

Или об ипотеке.

Lazy Square

Lazy Square также выпустил 30-секундное видео, в которое уложил 30 лет своей жизни.

Lazy Square