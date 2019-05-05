Аниматор выпустил 16-битный тизер фильма «Скайуокер. Восход». Выглядит как видеоигра для Super Nintendo!

Американский аниматор и ютьюбер Джон Стратмэн выпустил 16-битный римейк тизера девятого эпизода «Звездных войн» («Скайоукер. Восход»). Теперь фильм выглядит как видеоигра по мотивам космической саги, которая вышла в 1992 году на консоли Super Nintendo.

Ролик с точностью воспроизводит кадры из оригинального трейлера — от схватки в пустыне до планеты с обломками Звезды Смерти.

John Stratman

Настоящий тизер девятого эпизода можно посмотреть ниже. «Медуза» разобрала кадры из ролика.

Звёздные Войны