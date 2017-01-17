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Вышло 8-битное интро «Рика и Морти» (а скоро выйдет и третий сезон)
Канал Adult Swim выпустил 8-битную версию интро «Рика и Морти». В 30-секундном ролике собраны лучшие сцены из двух сезонов мультсериала.
В видео звучит 8-битная версия саундтрека, а также появляются несколько новых персонажей.
В 2017 году выйдет третий сезон «Рика и Морти». Создатели сериала не сообщают точную дату премьеры.
Мульсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях безумного ученого и алкоголика Рика Санчеза и его внука Морти Смита. Он выходит в блоке Adult Swim на канале Cartoon Network с 2013 года.