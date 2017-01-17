Вышло 8-битное интро «Рика и Морти» (а скоро выйдет и третий сезон)

Канал Adult Swim выпустил 8-битную версию интро «Рика и Морти». В 30-секундном ролике собраны лучшие сцены из двух сезонов мультсериала.

Rick and Morty 8-Bit Intro | Adult Swim Adult Swim

В видео звучит 8-битная версия саундтрека, а также появляются несколько новых персонажей.

В 2017 году выйдет третий сезон «Рика и Морти». Создатели сериала не сообщают точную дату премьеры.