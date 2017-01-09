Сыграйте за Пабло Эскобара: Netflix выпустил аркаду по мотивам своих сериалов

Компания Netflix выпустила браузерную игру Flix Arcade по мотивам собственных сериалов. В игре можно выбрать одного из четырех персонажей: Пабло Эскобара (сериал «Нарко»), Марко Поло («Марко Поло»), Пайпер Чепмен («Оранжевый — хит сезона») или Майка Уиллера («Очень странные дела»).

Для каждого персонажа созданы особые декорации, а фоном играет саундтрек из сериала, переделанный в восьмибитную мелодию.

Игрок должен перепрыгивать препятствия и собирать полезные предметы. Например, у Пабло Эксобара это пакеты с наркотиками, которые делают персонажа сильнее и дают возможность бежать сквозь препятствия, а у Чепмен — петухи.