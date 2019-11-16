В Disney+ выпустили Симпсонов в формате 16:9, обрезав всю соль шутки про пиво Duff. Пользователи возмущены, в компании пообещали исправиться

12 ноября компания Уолта Диснея запустила стриминговый сервис Disney+. В онлайн-кинотеатре помимо новинок и эксклюзивов вроде спин-оффа «Звездных войн», посвященного истории Бобы Фетта, есть и классические мультфильмы. В том числе в Disney+ вышли Симпсоны.

Сериал компания представила в современном формате 16:9, адаптированном под широкие экраны. Сегодня Симпсоны выходят именно в таком виде, но первые 20 сезонов классического ситкома производились с телевизионным соотношением сторон — 4:3. Чтобы адаптировать первые выпуски под стриминговую платформу, оригинальные сезоны пришлось обрезать.

В Disney+ не предоставили возможность пользователям выбирать формат воспроизведения, видимо, посчитав, что соотношение сторон — неважная для пользователей опция. Оказалось, что такое решение может быть и верным — но только не для Симпсонов.

Уже спустя пару дней после запуска сервиса пользователи заметили, что при обрезке пострадала вся соль шутки про знаменитое спрингфилдское пиво Duff и три его разновидности: Duff, Duff Lite и Duff Dry.

Твит, в котором пользователь Tristan Cooper сравнил кадр оригинального и обрезанного эпизода, набрал более 23 тысяч ретвитов — в основном с возмущенными и язвительными комментариями. Пользователи не преминули напомнить компании и несколько других эпизодов — где жители старого Спрингфилда не слишком лестно отзываются о компании, основанной Уолтом Диснеем.

Гнев пользователей, требующих возвращения исходного формата 4:3 не прошел незамеченным компанией. Disney+ пообещала все исправить.

«При запуске мы представили „Симпсонов “ в соотношении сторон 16:9 для того, чтобы гарантировать визуальное качество и обеспечить одинаковый вид для всех 30 сезонов сериала. Со временем в Disney+ выйдут новые функции и дополнительные опции для просмотра. В начале 2020 года первые 19 сезонов (и некоторые эпизоды из сезона 20) „Симпсонов “ станут доступными в их оригинальном соотношении сторон 4:3, и у подписчиков появится выбор формата при просмотре этого популярного сериала», цитирует The Verge заявление компании.