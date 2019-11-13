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В «Новой надежде» Хан Соло первым стрелял в обидчика Спустя годы Джордж Лукас все переделал, чем взбесил фанатов — а в версии для Disney+ сцену изменили еще раз

Источник: Meduza

12 ноября запустился стриминговый сервис Disney+. Среди прочего там доступны семь из восьми номерных эпизодов «Звездных войн». Фанаты заметили, что в «Новой надежде» сцену перестрелки между Ханом Соло и родианским охотником за головами Гридо вновь изменили. Теперь они стреляют друг в друга одновременно, а Гридо произносит новую реплику. Как заявил представитель Disney изданию The Verge, это изменение внес сам Джордж Лукас перед продажей прав на «Звездные войны». За более чем 40 лет, прошедших с момента выхода «Новой надежды», режиссер неоднократно редактировал эту сцену, чем злил преданных фанатов. Вот как это происходило.

1977 год, оригинальная версия

Гридо, угрожая Хану Соло бластером, заставляет героя Харрисона Форда сесть за стол. Охотник за головами напоминает ему о долге перед влиятельным гангстером Джаббой Хаттом. После перепалки Хан Соло без предупреждений стреляет в своего противника. Гридо не успевает ничего сделать и падает лицом на стол. Эту версию предпочитают фанаты — не только потому, что она была самой первой, но и потому, что подчеркивает неоднозначность Соло: все-таки на момент начала фильма он преступник-контрабандист, героем войны против Империи он станет позже. Соло не стрелял в ответ в целях самообороны, убить Гридо было осознанным решением.

1977 год. Хан Соло стреляет первым
1997 год, специальное издание

К двадцатилетию фильма в 1997 году вышло специальное издание, в котором изменили несколько эпизодов — в том числе и сцену в кантине. Гридо стреляет первым, а Хан Соло уворачивается от выстрела (выглядело это очень неестественно). Фанаты возмутились, фраза «Han Shot First» («Хан стрелял первым») стала мемом.

В интервью The Hollywood Reporter в 2012 году Джордж Лукас заявил, что тем, кто настаивает, что Хан стрелял первым, «хотелось бы, чтобы Соло был хладнокровным убийцей — а он [по его задумке] не такой».

1997 год. Первым стреляет Гридо
2004 и 2011 годы, издания на DVD и Blu-ray

Изменения в переизданиях для DVD и Blu-ray не столь заметны: Гридо по-прежнему стреляет первым, но разница между его выстрелом и выстрелом Хана существенно сократилась. Герои палят друг в друга почти одновременно.

Версии 1977 и 2004 годов
2019 год, версия на disney+

В версии 2019 года на Disney+ в сцене появляется небольшая, но важная деталь: теперь Гридо перед выстрелом бросает непонятную фразу: «Макланки!», которая даже не расшифровывается в субтитрах. Затем Соло и Гридо вновь стреляют друг в друга — почти одновременно (но первее все равно Гридо).

Журналист и сценарист Брайан Янг вспомнил, что в «Скрытой угрозе» перед началом гонки на подах ее участник по имени Себульба произносит что-то похожее в адрес соперника — Энакина Скайуокера.

Таким образом, реплика Гридо тоже становится поводом для выстрела.

Но мы-то знаем: Хан Соло стрелял первым!

Дмитрий Андреев

Фото в анонсе: Rex / Vida Press