12 ноября запустился стриминговый сервис Disney+. Среди прочего там доступны семь из восьми номерных эпизодов «Звездных войн». Фанаты заметили, что в «Новой надежде» сцену перестрелки между Ханом Соло и родианским охотником за головами Гридо вновь изменили. Теперь они стреляют друг в друга одновременно, а Гридо произносит новую реплику. Как заявил представитель Disney изданию The Verge, это изменение внес сам Джордж Лукас перед продажей прав на «Звездные войны». За более чем 40 лет, прошедших с момента выхода «Новой надежды», режиссер неоднократно редактировал эту сцену, чем злил преданных фанатов. Вот как это происходило.

1977 год, оригинальная версия

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Гридо, угрожая Хану Соло бластером, заставляет героя Харрисона Форда сесть за стол. Охотник за головами напоминает ему о долге перед влиятельным гангстером Джаббой Хаттом. После перепалки Хан Соло без предупреждений стреляет в своего противника. Гридо не успевает ничего сделать и падает лицом на стол. Эту версию предпочитают фанаты — не только потому, что она была самой первой, но и потому, что подчеркивает неоднозначность Соло: все-таки на момент начала фильма он преступник-контрабандист, героем войны против Империи он станет позже. Соло не стрелял в ответ в целях самообороны, убить Гридо было осознанным решением.

1977 год. Хан Соло стреляет первым

1997 год, специальное издание

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К двадцатилетию фильма в 1997 году вышло специальное издание, в котором изменили несколько эпизодов — в том числе и сцену в кантине. Гридо стреляет первым, а Хан Соло уворачивается от выстрела (выглядело это очень неестественно). Фанаты возмутились, фраза «Han Shot First» («Хан стрелял первым») стала мемом.

В интервью The Hollywood Reporter в 2012 году Джордж Лукас заявил, что тем, кто настаивает, что Хан стрелял первым, «хотелось бы, чтобы Соло был хладнокровным убийцей — а он [по его задумке] не такой».

1997 год. Первым стреляет Гридо

2004 и 2011 годы, издания на DVD и Blu-ray

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Изменения в переизданиях для DVD и Blu-ray не столь заметны: Гридо по-прежнему стреляет первым, но разница между его выстрелом и выстрелом Хана существенно сократилась. Герои палят друг в друга почти одновременно.

Версии 1977 и 2004 годов

2019 год, версия на disney+

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В версии 2019 года на Disney+ в сцене появляется небольшая, но важная деталь: теперь Гридо перед выстрелом бросает непонятную фразу: «Макланки!», которая даже не расшифровывается в субтитрах. Затем Соло и Гридо вновь стреляют друг в друга — почти одновременно (но первее все равно Гридо).

Журналист и сценарист Брайан Янг вспомнил, что в «Скрытой угрозе» перед началом гонки на подах ее участник по имени Себульба произносит что-то похожее в адрес соперника — Энакина Скайуокера.

Таким образом, реплика Гридо тоже становится поводом для выстрела.

Но мы-то знаем: Хан Соло стрелял первым!

Дмитрий Андреев Фото в анонсе: Rex / Vida Press