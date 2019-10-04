Французская компания Le Creuset — один из самых известных в мире производителей кухонной утвари — показала коллекцию с героями «Звездных войн».

В коллекцию вошла чугунная кастрюля для запекания с Дартом Вейдером на крышке, кастрюльки с дроидами, ростер с Ханом Соло и подставки под горячее со «Звездой смерти».

Посуда поступит в продажу на официальном сайте Le Creuset и в некоторых фирменных магазинах компании 1 ноября. Будет ли коллекция доступна в России, не уточняется.

Сколько будет стоить посуда из коллекции The Star Wars x Le Creuset, пока не сообщается. Однако большие чугунные кастрюли для запекания из базовой коллекции компании стоят около 200-300 долларов (от 16 до 23 тысяч рублей в России).

Le Creuset, напоминает The Verge, ранее уже выпускала совместно со студией Disney коллекции кухонной посуды, посвященные Микки Маусу, «Красавице и чудовищу» и «Белоснежке».