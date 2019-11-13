Disney+ начал показывать дисклеймеры об «устаревших культурных стереотипах» в классических мультфильмах

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Disney при показе классических мультфильмов в стриминговом сервисе Disney+, который запустился 12 ноября, начал показывать предупреждения о том, что показываемое на экране может не соответствовать современным культурным нормам.

Дисклеймеры появились в таких классических мультфильмах «Диснея» как «Дамбо», «Аристократы», «Книга джунглей», «Леди и бродяга». После предшествующего показу текстового анонса сюжета добавлено пояснение: «Эта программа показывается в оригинальном виде. Она может содержать устаревшие культурные стереотипы». В дисклеймере к «Пиноккио» отдельно подчеркивается, что мультфильм содержит сцены курения.

Как отмечает GameSpot, хотя в дисклеймерах не уточняется, что именно подразумевается под «устаревшими культурными стереотипами», это несложно понять каждому, кто видел эти мультфильмы. Так, в «Питере Пэне» есть песня «What Makes the Red Man Red» («Что делает краснокожего краснокожим»). Образы черных воронов в «Дамбо», сиамских кошек в «Леди и бродяге» и Короля Луи в «Книге джунглей» многие годы критиковали за использование расовых стереотипов.

До запуска сервиса многие СМИ писали о том, что некоторые спорные сцены будут вообще вырезаны из мультфильмов — но в итоге эти опасения не подтвердились.

В то же время CNet отмечает, что музыкальный фильм «Песня юга» 1946 года вообще отсутствует в стриминговом сервисе. Эту картину неоднократно критиковали за некорректное стереотипное изображение чернокожих.

Григорий Левченко