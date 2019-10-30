Музыкант Джон Ледженд переписал текст старой рождественской песни «Baby, Itʼs Cold Outside» в духе эпохи #MeToo. Теперь там есть фраза «Твое тело и твой выбор»

Джон Ледженд и Келли Кларксон Frank Micelotta / PictureGroup / Sipa USA / Vida Press

Американский музыкант и актер Джон Ледженд — обладатель 10 премий «Грэмми» и «Оскара» — переписал текст знаменитой рождественской песни «Baby, Itʼs Cold Outside», убрав из нее фразы, которые некоторые расценивают как намеки на принуждение к сексу. Ледженд исполнит новую версию композиции вместе с певицей Келли Кларксон. Песня войдет в его рождественский альбом «A Legendary Christmas: The Deluxe Edition», который выйдет 8 ноября.

«Baby, Itʼs Cold Outside» в 1944 году написал композитор и автор песен Фрэнк Лоссер. Через пять лет композиция прозвучала в фильме «Дочь Нептуна»; она стала хитом и завоевала «Оскар» как лучшая песня. «Baby, Itʼs Cold Outside» представляет собой диалог женщины и мужчины на свидании: она пытается уйти из его дома, он уговаривает ее остаться, ссылаясь на плохую погоду.

Песня «Baby itʼs cold outside» в фильме «Дочь Нептуна» mrdaft

В разные годы песню дуэтом исполняли Луи Армстронг и Вельма Миддлтон, Элла Фицджеральд и Луи Джордан, Леди Гага и Тони Беннетт. Со временем композиция вошла в список классических рождественских песен, но отношение к ней было неоднозначным. Одни считали, что «Baby, Itʼs Cold Outside» отражала время, когда женщины не могли открыто проявлять свои сексуальные желания, другие видели в композиции романтизацию насилия на свидании.

Критика песни усилилась после того, как в 2017 году началась массовая кампания против сексуального насилия и домогательств #MeToo. В 2018-м несколько радиостанций в США и Канаде убрали «Baby, Itʼs Cold Outside» из своих рождественских плейлистов (как минимум одна из них позже вернула ее в ротацию по просьбе слушателей).

Как именно Джон Ледженд переписал песню

Джон Ледженд вместе со сценаристом и актрисой Наташей Ротуэлл, по всей видимости, довольно сильно изменили текст композиции — так, чтобы он больше не вызывал вопросов у тех, кто разделяет ценности #MeToo. Некоторые строчки песни цитирует Pitchfork со ссылкой на пресс-релиз от представителей Ледженда.

Вот как начинается оригинальная песня:

Я правда не могу остаться (Но, крошка, на улице холодно)

Мне надо идти (Но, крошка, на улице холодно)

Этот вечер был… (Я надеялся, ты зайдешь)

… Прекрасным (Я согрею твои руки, они как лед)

Моя мама начнет беспокоиться (Красавица, к чему такая спешка)

А вот начало обновленной версии:

Я правда не могу остаться (Но, крошка, на улице холодно)

Мне надо идти (Я вызову тебе такси)

Этот вечер был… (Я так рад, что ты зашла)

… Очень милым (Время вдвоем с тобой было раем)

Моя мама начнет беспокоиться (Я вызову машину и попрошу их поторопиться)

Еще несколько строчек из песни приводит журнал Vanity Fair, который несколько дней назад опубликовал большой материал про Джона Ледженда и его семью.

Что подумают мои друзья… (Я думаю, они должны порадоваться)

… Если я выпью еще? (Это твое тело и твой выбор)

Этот отрывок примерно соответствует таким оригинальным строчкам:

Так что я бы лучше поспешила (Красавица, пожалуйста, не спеши)

Ну, может, еще полбокала (Включи музыку, пока я наливаю)

Соседи могут подумать не то (Крошка, на улице плохо)

Скажи, что в этом напитке? (Отсюда невозможно взять такси)

Что говорила о тексте песни дочь автора — и как в США отреагировали на новую версию композиции

Еще в 2018 году Сьюзан Лоссер — дочь автора «Baby, Itʼs Cold Outside» Фрэнка Лоссера — рассказала NBC, что некоторые действительно видели в композиции ее отца намек на сексуальное насилие. Но она призывала помнить, что песня была создана в то время, когда границы допустимого во флирте были другими: «Мой отец написал эту песню, чтобы вместе с мамой петь ее на вечерниках».

Самой противоречивой в песне считают фразу «Скажи, что в этом напитке?» — в ней видят намек на попытку подсыпать женщине наркотики. Сьюзан Лоссер в прошлогоднем интервью NBC отмечала, что в середине XX века это фраза имела другой смысл: ее произносили, чтобы шутливо указать на крепость напитка. Однако, признавала Лоссер, после дела комика Билла Косби, который накачивал женщин наркотиками и насиловал их, во фразе действительно можно было увидеть негативный смысл.

Многие пользователи твиттера раскритиковали новую версию «Baby, Itʼs Cold Outside», заявив, что Джон Ледженд уничтожил старую песню. Телеведущая канала CBS Гейл Кинг сказала, что исправленный текст заставил ее «скрежетать зубами»: «Посмотрите, какой смысл имела песня, когда ее написали. Они флиртуют друг с другом. Он не хочет, чтобы она уходила, она, похоже, тоже не хочет уходить. Это просто веселая песня».

Как отмечает The New York Times, Джон Ледженд — не первый (хотя, пожалуй, самый известный) артист, которому пришла в голову идея переписать композицию. В 2016 году собственную версию «Baby, Itʼs Cold Outside» исполнила американская певица и автор песен Лидия Лайза (дуэтом с ней спел музыкант Джозайя Лемански). В ее варианте строчка «Крошка, на улице холодно» превратилась в «Крошка, меня это устраивает», означающая согласие мужчины на уход женщины.

Если вы никогда не слышали о #MeToo Год движению #MeToo. Что оно изменило? Могут ли вернуться к нормальной жизни те, кого обвинили в домогательствах?

Ольга Корелина