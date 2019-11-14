Из Disney+ убрали эпизод «Симпсонов» с участием Майкла Джексона

В стриминговом сервисе Disney+, запущенном 12 ноября, отсутствует эпизод мультсериала «Симпсоны» «Совершенно безумный папа», сообщает The Hollywood Reporter.

Представители Disney не прокомментировали, почему эпизод изъят из стримингового сервиса. Кто принял решение удалить серию, пока неизвестно.

Серия вышла в 1991 году, она открывала третий сезон «Симпсонов». В качестве приглашенной звезды в ней участвовал Майкл Джексон. Он озвучил Леона Комповски, с которым Гомер Симпсон встречается в психиатрической лечебнице. Эпизод долгие годы считался одним из самых любимых среди поклонников сериала.

В марте 2019 года создатели «Симпсонов» решили изъять эпизод из обращения после выхода фильма HBO «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин рассказали, что в детстве пережили сексуальные домогательства со стороны Майкла Джексона.

Стриминговый сервис Disney+ запустился 12 ноября. Пока что он доступен только в США, Канаде и Нидерландах. В дальнейшем список стран будет расширен. В первый день на сервисе зарегистрировались 10 миллионов пользователей. Для просмотра доступны несколько эпизодов «Звездных войн», полнометражные мультфильмы, в том числе студии Pixar.