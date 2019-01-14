Зачем нужны Камни Бесконечности, если есть Соска Мэгги? Танос уничтожает Симпсонов в заставке мультсериала

В новом эпизоде «Симпсонов» в гости к американскому семейству заглянул Танос — суперзлодей из фильмов и комиксов Marvel, уничтоживший половину Вселенной при помощи артефакта Перчатка Бесконечности. В мультсериале Мэгги, младшая дочь Гомера и Мардж, отдает Таносу свою соску, которую тот использует вместо Камня Бесконечности. После этого Симпсоны превращаются в прах, который развеивает ветер, — все, кроме маленькой Мэгги.

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