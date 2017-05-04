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Дух лени и алкоголизма: Россия глазами «Симпсонов»
В 19-м эпизоде «Симпсонов», который вышел 30 апреля на американском телеканале Fox, показали сцену с Гомером, ловившим покемонов в церкви. Несмотря на то, что никаких отсылок к делу блогера Руслана Соколовского в серии нет, ее активно обсуждали в России: опрошенные ТАСС представители РПЦ выступили за ограждение детей от «Симпсонов», а телеканал 2×2 пообещал не транслировать эпизод. «Медуза» рассказывает о пяти сценах, в которых «Симпсоны» изображали Россию.
Русский квартал
Лиза Симпсон оказывается в русском квартале Спрингфилда, где живут экспрессивные шахматисты, говорящие на ломаном русском, и другие страшные персонажи. И медведь, естественно там есть медведь.
Россия в ООН
Представитель России в ООН признается, что СССР на самом деле не распадался. После этого преображается весь мир: по Красной площади едут танки, в Берлине вырастает стена, а Ленин восстает из мертвых.
Путин на выборах в США
Владимир Путин стал героем специального выпуска «Симпсонов», посвященного выборам президента США в 2016 году. Президент России под прикрытием проникает на избирательный участок и агитирует за Дональда Трампа, но проговаривается с лозунгом: «Он планирует сделать Россию великой опять».
Россия в Олимпийском комитете
Шутка про курс рубля, который падает с каждой секундой. 1999 год.
Символ Олимпиады в Сочи
Барт Симпсон вырезает из автомобильных прав отца кусок фотографии, пририсовывает ему глаза и продает торговцу значками. Барт говорит, что это Фатов, символ зимних Олимпийских игр в Сочи. «Он изображает русский дух — лень и алкоголизм», — говорит Барт. Торговец начинает мечтать об уникальном значке; в его фантазии Фатов и Гомер танцуют трепак.