шапито

Дух лени и алкоголизма: Россия глазами «Симпсонов»

В 19-м эпизоде «Симпсонов», который вышел 30 апреля на американском телеканале Fox, показали сцену с Гомером, ловившим покемонов в церкви. Несмотря на то, что никаких отсылок к делу блогера Руслана Соколовского в серии нет, ее активно обсуждали в России: опрошенные ТАСС представители РПЦ выступили за ограждение детей от «Симпсонов», а телеканал 2×2 пообещал не транслировать эпизод. «Медуза» рассказывает о пяти сценах, в которых «Симпсоны» изображали Россию.