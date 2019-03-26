В «Симпсонах» появилась группа шестиклассниц в образе Pussy Riot. Петр Верзилов назвал это «мегабомбой и супермечтой»

Телекомпания Fox выпустила новый эпизод мультсериала «Симпсоны» под названием «Bart vs. » («Барт против Щекотки и Царапки»).

По сюжету, Клоун Красти представляет женскую перезагрузку «Шоу Щекотки и Царапки». Друзья Барта Симпсона решают бойкотировать программу, и Барт становится изгоем, поскольку ему понравилось шоу. В итоге он присоединяется к шестиклассницам, которые организуют группу Bossy Riot. Как и участницы российской панк-группы Pussy Riot, школьницы носят разноцветные балаклавы. Вместе с Бартом они проводят несколько акций в Спрингфилде, из-за чего попадают в телевизионные новости.

Отрывок из 18-го эпизода 30-го сезона мультсериала «Симпсоны» Animation on FOX

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, комментируя выход новой серии «Симпсонов», назвал случившееся «мегабомбой и супермечтой».