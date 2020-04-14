Актер Мэттью Макконахи предстал в образе сознательного ковбоя Бобби Бандито, он же Бобби Би. Бобби борется с коронавирусом, также известным как Корона Ви, и мечтает взять этого убийцу живым или мертвым. У Бобби даже есть фирменная антикоронавирусная бандана, в которой можно выйти один на один с преступником. Бандито под музыку из вестернов показывает, как соорудить такую бандану из подручных средств. Для этого понадобится платок, фильтр для кофе и парочка резинок.











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