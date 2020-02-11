В коронавирусе нет ничего хорошего. Даже кошкам приходится носить защитные маски

Хозяин вот этой кошки настолько заботится о своем питомце, что нацепил ей на мордочку защитную маску. Еще и проделал в этой маске прорези для глаз. Вероятно, владелец не знает, что на самом деле маски не спасают от заражения коронавирусом.

А может, и знает, но ему так спокойнее. Или дело вовсе не в коронавирусе и у владельца нашлись другие на то причины.

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Фотографии кошки, которые, как предполагается, сделали в Китае, появились в локальной соцсети Weibo — и тут же привлекли внимание пользователей за пределами Китая. Еще бы, это же кошка в хирургической маске в самый разгар паники вокруг коронавируса!

Кошка прославилась в считаные дни. Во-первых, она стала героиней рисунков.

Во-вторых, ее увековечил популярный японский скульптор под ником meetissai, специализирующийся на мемах.

В-третьих, под снимками этой кошки постят других животных в защитных масках. Пожалуйста, продолжайте!