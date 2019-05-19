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Мэттью Макконахи на церемонии вручения аттестатов выпускникам старшей школы города Лонгвью. 17 мая 2019 года
шапито

Мэттью Макконахи получил аттестат о школьном образовании. Он окончил школу 31 год назад!

Источник: Longview News-Journal
Мэттью Макконахи на церемонии вручения аттестатов выпускникам старшей школы города Лонгвью. 17 мая 2019 года
Мэттью Макконахи на церемонии вручения аттестатов выпускникам старшей школы города Лонгвью. 17 мая 2019 года
Les Hassell / The News-Journal / AP / Scanpix / LETA

Актер Мэтью Макконахи получил диплом об окончании старшей школы, сообщает издание Longview News-Journal.

Это произошло в старшей школе города Лонгвью, штат Техас, куда актер пришел на церемонию вручения дипломов, чтобы выступить перед выпускниками 2019 года. Сам Макконахи закончил эту школу в 1988 году.

«31 год назад я был таким же как вы, — объявил Мэттью Макконахи, выступая перед выпускниками. — Главное, что привело меня к успеху, — и я верю, что это приведет к успеху и вас, — это наши сердца. Сердце нужно дарить, но его никогда нельзя нельзя продавать, сердце нужно беречь как зеницу ока».

В заключение своей речи Макконахи заявил, что шоссе № 20, пролегающее через Лонгвью, «всегда приведет выпускников домой».

На этих словах руководство школы вручило актеру диплом о ее окончании, который хранился в Лонгвью с 1988 года. «А вот и доказательство», — сказал Макконахи, принимая аттестат.

Представитель школы объяснил, на церемониях вручения дипломов выпускникам выдают лишь временные документы, а оригиналы нужно забирать позже. Мэттью Макконахи за своим аттестатом так и не явился.