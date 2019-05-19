Мэттью Макконахи получил аттестат о школьном образовании. Он окончил школу 31 год назад!

Мэттью Макконахи на церемонии вручения аттестатов выпускникам старшей школы города Лонгвью. 17 мая 2019 года Les Hassell / The News-Journal / AP / Scanpix / LETA

Актер Мэтью Макконахи получил диплом об окончании старшей школы, сообщает издание Longview News-Journal.

Это произошло в старшей школе города Лонгвью, штат Техас, куда актер пришел на церемонию вручения дипломов, чтобы выступить перед выпускниками 2019 года. Сам Макконахи закончил эту школу в 1988 году.

«31 год назад я был таким же как вы, — объявил Мэттью Макконахи, выступая перед выпускниками. — Главное, что привело меня к успеху, — и я верю, что это приведет к успеху и вас, — это наши сердца. Сердце нужно дарить, но его никогда нельзя нельзя продавать, сердце нужно беречь как зеницу ока».

В заключение своей речи Макконахи заявил, что шоссе № 20, пролегающее через Лонгвью, «всегда приведет выпускников домой».

На этих словах руководство школы вручило актеру диплом о ее окончании, который хранился в Лонгвью с 1988 года. «А вот и доказательство», — сказал Макконахи, принимая аттестат.

Представитель школы объяснил, на церемониях вручения дипломов выпускникам выдают лишь временные документы, а оригиналы нужно забирать позже. Мэттью Макконахи за своим аттестатом так и не явился.