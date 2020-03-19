Из-за пандемии коронавируса людей по всему миру призывают как можно реже выходить из дома, чтобы снизить скорость распространения заболевания. Многие знаменитости уже выполняют эту рекомендацию и советуют другим следовать их примеру. Видеообращения с призывом остаться дома записали в том числе Арнольд Шварценеггер, Крис Мартин и Мэттью Макконахи. Коронавирус, уверены они, удастся победить, главное — оставаться дома.

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