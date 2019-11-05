Актеру Мэттью Макконахи 4 ноября исполнилось 50 лет (как, уже?!), и в день юбилея он завел себе инстаграм.

Первым постом Макконахи стало полуминутное видео, в котором он попытался объяснить, зачем ему инстаграм. «Послушайте, это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого», — сказал актер.

Макконахи уже успел подписаться на 39 аккаунтов, среди которых его жена Камила, актеры Вуди Харрельсон, Сальма Хайек и Риз Уизерспун, телеведущий Джимми Фэллон, спортсмены Льюис Хэмилтон, Дрю Брис и Лэнс Армстронг.