Дизайнер Артем Иванов вместе с друзьями попал на карантин в петербургскую Боткинскую больницу. Там он придумал модный журнал Botkina Covid Fashion, который сам же и возглавил. Пациенты фотографируют себя, а дизайнер помещает их на обложки, стилизованные под Vogue или Harperʼs Bazaar.

Заголовки вполне соответствующие: «Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине» и «„Все на шашлыки!“ и еще 10 легких способов собрать себе новых соседей в инфекционку».

Но хватит слов — вот как выглядят обложки самого стильного издания Боткинской больницы.