Англичанин замаскировался под куст и побежал в магазин. Что, карантин? Какой еще карантин!

Пара из английского города Стивенидж сняла на видео замаскированного под куст человека. Он перемещался по улице мелкими перебежками — так, будто за ним кто-то следит. В подписи к ролику говорится, что это житель соседнего дома. В таком наряде он, вопреки карантину, якобы побежал за продуктами, понадеявшись, что никто не обратит внимание на ходячий куст.

Авторы ролика выложили и другой тикток. В нем человек-куст пугает прохожих.

В России, кажется, есть и более доступные варианты городской маскировки. Но самый правильный вариант — сидеть дома и не подвергать других опасности (и себя тоже). Так и маскировка не понадобится.