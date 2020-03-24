шапито
Чем заняться дома, если от скуки уже лезешь на стену? 😔 Вот наша инструкция — тут есть и телебарбекю, и симулятор коллеги
Источник: Meduza
Самый насущный вопрос в разгар коронавируса — как не умереть со скуки на карантине? Можно, конечно, послушать Кирилла Серебренникова и посмотреть сериалы или почитать книги. Но ведь есть и более безумные идеи! Например, устроить барбекю у телевизора или превратить собственный дом в арену цирка. По соцсетям мы составили список самых странных (и в основном бесполезных) предложений на тему того, чем можно заняться во время самоизоляции.