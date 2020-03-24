Самый насущный вопрос в разгар коронавируса — как не умереть со скуки на карантине? Можно, конечно, послушать Кирилла Серебренникова и посмотреть сериалы или почитать книги. Но ведь есть и более безумные идеи! Например, устроить барбекю у телевизора или превратить собственный дом в арену цирка. По соцсетям мы составили список самых странных (и в основном бесполезных) предложений на тему того, чем можно заняться во время самоизоляции.

День 3

Подготовить музыкальный номер с семьей

День 4

Изобразить заставку Pixar

День 5

Послушать оперу в компании пивных банок

День 6

Рассказать кошкам о коронавирусе

Превратиться в монстра и съесть все машины

Устроить телебарбекю

Размотать всю туалетную бумагу — и сделать это красиво

День 8

Научиться мыть руки со спецэффектами

День 9

Обучить собаку писать электронную музыку

Симулировать путешествие

День 11

Устроить (и пройти!) полосу препятствий

Выпить с роботом

Вдвоем изобразить лошадь

День 16

Обучить собаку… чему-то!

День ???

Музицировать с помощью стаканов

Включить симулятор коллеги

В смысле реально включить!