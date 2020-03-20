Кирилл Серебренников лучше всех знает, как правильно сидеть дома. Вот 10 советов от главного эксперта по изоляции

Режиссер Кирилл Серебренников полтора года провел под домашним арестом, что ему эта самоизоляция на время коронавируса! Поэтому Серебренников решил поделиться опытом и рассказать, как правильно сидеть дома и не скучать.

10 советов для тех, кто только постигает искусство сидения дома

Нужно осознать, что изоляция — не кара небесная, а момент истины. Воспринимайте изоляцию как подарок судьбы. Ответьте на вопрос: кто вы есть и что для вас в жизни самое важное. Можно куда-нибудь выписать ответы. Фиксируйте то, что с вами происходит. Дневник — хорошая идея! Помогает с самоанализом. Читайте толстые книги, которые наверняка стоят у вас на полке. Например: «Дон Кихот», «Война и мир», «Улисс», «Бесконечная шутка», «Благоволительницы», «Маленькая жизнь». Займитесь йогой или физкультурой. Начните планировать свою диету, составьте правильный рацион. Попробуйте то, что давно хотели попробовать: рисуйте, пишите, займитесь скульптурой. Начните писать мемуары, вспоминайте жизнь. Не стоит путать с дневником. Учите иностранные языки. Вычеркните из лексикона слова вроде «карантин», «изоляция», «самоизоляция». Это обнуление, перезагрузка, отдых, отпуск. Ведь вы используете время, проведенное дома, для того, чтобы измениться. Восстановите старые связи — а ну-ка срочно позвоните друзьям и родителям! Получайте удовольствие: смотрите кино, слушайте музыку, занимайтесь сексом, посадите на подоконнике рассаду (почему бы и нет!), сшейте новое платье. Пусть в вашем расписании появится пункт «удовольствие».

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