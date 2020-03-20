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Кирилл Серебренников лучше всех знает, как правильно сидеть дома. Вот 10 советов от главного эксперта по изоляции
Источник: Meduza
Режиссер Кирилл Серебренников полтора года провел под домашним арестом, что ему эта самоизоляция на время коронавируса! Поэтому Серебренников решил поделиться опытом и рассказать, как правильно сидеть дома и не скучать.
10 советов для тех, кто только постигает искусство сидения дома
- Нужно осознать, что изоляция — не кара небесная, а момент истины. Воспринимайте изоляцию как подарок судьбы.
- Ответьте на вопрос: кто вы есть и что для вас в жизни самое важное. Можно куда-нибудь выписать ответы.
- Фиксируйте то, что с вами происходит. Дневник — хорошая идея! Помогает с самоанализом.
- Читайте толстые книги, которые наверняка стоят у вас на полке. Например: «Дон Кихот», «Война и мир», «Улисс», «Бесконечная шутка», «Благоволительницы», «Маленькая жизнь».
- Займитесь йогой или физкультурой. Начните планировать свою диету, составьте правильный рацион.
- Попробуйте то, что давно хотели попробовать: рисуйте, пишите, займитесь скульптурой.
- Начните писать мемуары, вспоминайте жизнь. Не стоит путать с дневником.
- Учите иностранные языки.
- Вычеркните из лексикона слова вроде «карантин», «изоляция», «самоизоляция». Это обнуление, перезагрузка, отдых, отпуск. Ведь вы используете время, проведенное дома, для того, чтобы измениться. Восстановите старые связи — а ну-ка срочно позвоните друзьям и родителям!
- Получайте удовольствие: смотрите кино, слушайте музыку, занимайтесь сексом, посадите на подоконнике рассаду (почему бы и нет!), сшейте новое платье. Пусть в вашем расписании появится пункт «удовольствие».
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