«ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Московское метро изменило названия на входе на станции, чтобы напомнить о самоизоляции

На двух станциях Московского метрополитена — «Домодедовской» и «Бабушкинской» — появились стикеры, на которых эти станции названы «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Стикеры разместил сам метрополитен.

Как пояснили в метрополитене, это было сделано, чтобы напомнить пожилым москвичам о необходимости самоизоляции. «Как и многие компании сейчас, метрополитен напоминает пожилым москвичам и не только оставаться дома, чтобы сберечь здоровье себе и близким», — сообщили в пресс-службе.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина предписывает пожилым людям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

С 25 марта для пенсионеров временно отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.