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Том Холланд и Джейк Джилленхол придумали себе новое развлечение — надеть футболку в стойке на руках. Райан Рейнольдс не одобряет
Источник: Insider
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Том Холланд, Человек-паук из киновселенной Marvel, совсем заскучал на самоизоляции. Актер поучаствовал в новом челлендже, в котором нужно стоя на руках и оперевшись ногами на стену надеть футболку. Холланд спустя минуту интенсивного кряхтения все же справился с задачей — и передал эстафету Джейку Джилленхолу, с которым снимался в «Человеке-пауке», а также исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу.
Джилленхол принял вызов и без особых проблем нацепил свою футболку.
Рейнольдс же выступил как всегда. Он записал видео, в котором с растерянным видом смотрит в камеру. В конце ролика актер просто говорит «Нет».