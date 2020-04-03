Том Холланд, Человек-паук из киновселенной Marvel, совсем заскучал на самоизоляции. Актер поучаствовал в новом челлендже, в котором нужно стоя на руках и оперевшись ногами на стену надеть футболку. Холланд спустя минуту интенсивного кряхтения все же справился с задачей — и передал эстафету Джейку Джилленхолу, с которым снимался в «Человеке-пауке», а также исполнителю роли Дэдпула Райану Рейнольдсу.

Tom Holland shirtless «Handstand Challenge» on Instagram [1/04/2020] FrancyPChannel

Джилленхол принял вызов и без особых проблем нацепил свою футболку.

Рейнольдс же выступил как всегда. Он записал видео, в котором с растерянным видом смотрит в камеру. В конце ролика актер просто говорит «Нет».