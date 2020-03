Backstreet Boys спели «I Want It That Way» по удаленке. Не Леонид Агутин, но тоже ничего

Участники Backstreet Boys сидят по домам — и дают концерты прямиком из собственных гостиных, гардеробов и бассейнов. Специально для телеканала Fox группа исполнила свой хит 1999 года «I Want It That Way». Музыкантам не пришлось даже переодеваться — многие пели в домашней одежде. В ролике снялись и дети участников Backstreet Boys.

Austin Kellerman

А теперь срочно пересмотрите клип на «I Want It That Way»!

BackstreetBoysVEVO

