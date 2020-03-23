Испанские полицейские ездят по улицам и дают концерты под окнами. Так они развлекают тех, кто сидит на карантине

В Испании уже больше недели действует общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. 14 марта передвижение людей ограничили на 15 дней (и этот срок могут продлить), разрешив выходить из домов только в случае крайней необходимости.

Чтобы поддержать тех, кто находится в изоляции, полицейские в Альгайде на острове Мальорка несколько часов пели на улицах под гитару. Под окнами одного из домов они исполнили детскую песенку «En Joan Petit Quan Balla», местные жители активно им подпевали. Подобные концерты проходят и в других районах.

Так выступление увидели местные жители

Meduza

А это видео сняли сами полицейские