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шапито
Чем заняться, если вы сидите дома из-за карантина? Например, можно сыграть в футбол или пожениться!
3 минуты
13:54, 18 марта 2020
В Италии, Испании и многих других странах ввели карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Но даже сидя в квартире можно отлично провести время — сыграть в футбол или теннис, спеть или устроить диджей-сет и даже пожениться!
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