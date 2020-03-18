Чем заняться, если вы сидите дома из-за карантина? Например, можно сыграть в футбол или пожениться!

В Италии, Испании и многих других странах ввели карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Но даже сидя в квартире можно отлично провести время — сыграть в футбол или теннис, спеть или устроить диджей-сет и даже пожениться!

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